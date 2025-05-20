16 % تراجع أرباح «رايان إير» بسبب ضعف أسعار التذاكر

أعلنت شركة رايان إير، أمس، انخفاض أرباحها السنوية 16 % بسبب ضعف متوسط أسعار تذاكر الطيران، لكن أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا قالت: إن الطلب في موسم الصيف الوشيك سيكون قوياً مع ارتفاع متواضع في الأسعار.



وبلغت أرباح رايان إير بعد خصم الضرائب للسنة المالية التي انتهت في 31 مارس 1.6 مليار يورو (1.79 مليار دولار)، بما يتماشى مع توقعات المحللين في استطلاع للشركة.



وقال الرئيس التنفيذي مايكل أوليري في بيان «نرصد طلباً قوياً على السفر في صيف 2025 على مستوى شبكتنا».

وسجلت رايان إير نقل 200 مليون مسافر على مدار الاثني عشر شهراً بعد أن خفضت هدفاً سابقاً بنقل 205 ملايين مسافر بسبب تأخير في استلام طائرات من بوينغ. وتتوقع الشركة نقل 206 ملايين مسافر في العام الذي سينتهي في 31 مارس 2026.

