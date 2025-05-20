الدولار يتراجع بعد خفض التصنيف الائتماني

تراجع الدولار مقابل مجموعة من العملات الرئيسة الأخرى، أمس، وسجل أدنى مستوياته في 10 أيام مقابل الين، مع عكوف المتعاملين على تقييم أثر لخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية بشكل مفاجئ، وتأثر المعنويات بالتوتر التجاري.

وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأعلى للولايات المتحدة درجة واحدة، يوم الجمعة، وهي آخر وكالات التصنيف الرئيسة التي تخفض تصنيف البلاد، مشيرة إلى مخاوف إزاء تراكم ديون واشنطن البالغة 36 تريليون دولار.

وأدت الأنباء إلى تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى، بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، بدعم من تنامي التفاؤل، نتيجة الاتفاقات التجارية الأمريكية، وتحسن العلاقات مع الصين، الذي خفف المخاوف من ركود عالمي.

وانخفض الدولار بنحو 0.7%، ليصل إلى 144.665 يناً، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من مايو. وارتفع اليورو 0.73% إلى 1.1247 دولار.

ودعت الصين، أمس، الولايات المتحدة، إلى اتخاذ تدابير سياسية مسؤولة، للحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، وحماية مصالح المستثمرين.

جاء ذلك، بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في مقابلات تلفزيونية، أول من أمس: إن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوماً جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي، على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون «بحسن نية». وارتفع الجنيه الإسترليني 0.6% إلى 1.33595 دولار، مع تركيز المتعاملين على التطورات في المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وانخفض الدولار 0.45 % إلى 0.83355 فرنك سويسري، وهو ملاذ آمن أيضاً. وقالت مهجابين زمان رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية في إيه إن زد: «ربما يكون التركيز على مخاطر النمو الأمريكي وسياسات الإدارة الأمريكية، قد أثار الشكوك في وضع الولايات المتحدة كملاذ آمن».

وارتفع الدولار الأسترالي 0.34% إلى 0.64255 دولار، بعد ثلاثة أيام من الخسائر. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.25% إلى 0.5894 دولار.