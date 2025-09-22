تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 5ر3%.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن أسعار الفائدة الأولية تعكس مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني استمرار الفائدة المنخفضة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.

وتُظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة للشركات في الصين انخفض إلى حوالي 1ر3% في أغسطس الماضي، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس عن العام السابق، بينما انخفض سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة إلى حوالي 1ر3%، بانخفاض قدره 25 نقطة أساس.

وتعهدت الصين باعتماد سياسة نقدية متساهلة بشكل معتدل في عام 2025، وفقًا لتقرير عمل الحكومة لهذا العام.