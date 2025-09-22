تأسيس 42 ألف شركة باستثمارات أجنبية في الصين

كشفت وزارة التجارة الصينية عن إنشاء إجمالي 42.435 شركة ذات استثمار أجنبي في البر الرئيسي الصيني خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2025، بزيادة 14.8 % على أساس سنوي.

وخلال هذه الفترة، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 506.58 مليارات يوان (71.22 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 12.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومن حيث مصادر الاستثمار، شهدت الصين ارتفاعاً في تدفقات رؤوس الأموال القادمة من اليابان وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة بنسبة 58.9 و37.2 و24.5 و1.8 % على الترتيب.