البيت الأبيض.. السيطرة الأمريكية على خوارزمية "تيك توك" مضمونة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحافيين، عن تفاصيل جديدة حول صفقة استحواذ أمريكية على تطبيق "تيك توك"، مؤكداً أن الاتفاق قد اكتمل بالفعل.

وقال ترامب في تصريحاته: «لدينا وطنيون أميركيون عظماء سيشترونه، أناس مميزون للغاية، أناس يحبون بلدنا، إنهم أذكياء للغاية في النواحي التكنولوجية، ولن يسمحوا بأي شيء سيئ يحدث لتطبيق (تيك توك)».

يأتي هذا الإعلان بعد مكالمة هاتفية مطولة جمعت الرئيس ترامب بالزعيم الصيني، الذي وصفه ترامب بأنه كان "رجلاً نبيلاً" حيال هذا الأمر.

ورغم أن ترامب كان غامضاً في رده على سؤال مصيري حول سيطرة الصين على الخوارزمية، مؤكداً فقط أن "كل شيء قد تم الاتفاق عليه" وأن "السيطرة ستكون جيدة للغاية"، إلا أن البيت الأبيض كان أكثر وضوحاً.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن «الخوارزمية ستكون تحت سيطرة أميركية أيضاً»، مضيفة أن "الاتفاق قد تم بنسبة 100 في المئة"، وأن الفريق الرئاسي يعمل حالياً مع نظيره الصيني لإنجاز التوقيع.

وأكدت أن عملاق التكنولوجيا "أوراكل" سيتولى مسؤولية البيانات والأمن، وأن الأميركيين سيسيطرون على ستة من أصل سبعة مقاعد في المجلس المزمع إنشاؤه.

وفي المقابل، لم يأت البيان الذي أصدرته الحكومة الصينية بعد المكالمة الهاتفية على أي ذكر للاتفاق أو بيع حصة حاكمة من قبل الشركة الأم الصينية لتجنب الحظر الأميركي.

واكتفت وزارة التجارة الصينية بالقول إنها تأمل في أن توفر الولايات المتحدة بيئة أعمال مفتوحة وعادلة للشركات الصينية، مؤكدة أن موقفها من "تيك توك" واضح.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ترامب أدرك أهمية حماية خصوصية وبيانات الأميركيين، مع الإبقاء على التطبيق متاحاً، مؤكدة أن "تيك توك" "جزء حيوي من عمليتنا الديمقراطية".

ويُذكر أن المسؤولين الأميركيين حذروا في السابق من أن خوارزمية التطبيق، التي تتحكم في المحتوى المعروض للمستخدمين، قد تكون عرضة للتلاعب من قبل السلطات الصينية.