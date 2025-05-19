المفوضية الأوروبية تدعو إلى تقليل استهلاك المياه في أوروبا

بسبب تزايد الجفاف في أوروبا، تسعى المفوضية الأوروبية إلى زيادة وعي المواطنين بشأن ندرة المياه وتشجيعهم على خفض استهلاكه.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة، جيسيكا روزول، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، إنه من المقرر طرح استراتيجية للمياه قبل الصيف.

وأوضحت روزول أن الهدف هو تقليل استهلاك المياه، وقالت: "نعلم أننا نستخدم كميات كبيرة من المياه. نحتاج إلى وعي بالمشكلة وموقف جديد تجاه المياه... يجب على الصناعة والمزارعين ونحن كمستهلكين أن ندرك جميعا أن الماء مورد محدود".

وذكرت روزول أن أحد التدابير يمكن أن يتمثل في جعل استهلاك المياه في المنازل أكثر شفافية، وقالت: "عندما يتمكن الناس من رؤية كمية المياه التي يستخدمونها بالضبط، فإنهم يفكرون فيها بوعي أكبر"، موضحة أنه كان هناك وضع مشابه خلال أزمة الطاقة وأصبح من الممكن عبر هذا الأسلوب تحقيق وفورات كبيرة.

وفي أوروبا تعاني العديد من البلدان من نقص متزايد في المياه منذ سنوات. وتظهر بيانات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن ألمانيا تشهد أيضا هطولا ضئيلا للغاية من الأمطار منذ عدة أشهر مقارنة بمتوسطات طويلة الأمد. وإذا ظل شهر مايو الجاري خاليا من الأمطار إلى حد كبير، فإنه من المحتمل أن يصبح ربيع عام 2025 الأكثر جفافا منذ بدء تسجيلات الطقس في عام 1881.