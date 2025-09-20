جوجل وأمازون ومايكروسوفت تحذر موظفيها من السفر بسبب تأشيرة (إتش-1بي)

أصدرت شركات التكنولوجيا الكبرى رسائل تحذيرية لموظفيها الحاصلين على تأشيرة H-1B (إتش-1بي) ، بعد التغييرات الجديدة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب على هذه التأشيرات، والتي أثارت قلقًا واسعًا بين آلاف العمال الأجانب العاملين في الولايات المتحدة.

وفقًا للإعلان الصادر عن البيت الأبيض يوم الجمعة، سيُطلب من أصحاب العمل دفع رسوم إضافية قدرها 100 ألف دولار على طلبات تأشيرة H-1B الجديدة، في خطوة تهدف رسمياً إلى تشجيع توظيف العمال الأمريكيين وتقليل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية في بعض القطاعات، خصوصاً في التكنولوجيا والهندسة.

رداً على ذلك، أرسلت شركات مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت رسائل رسمية لموظفيها الحاصلين على التأشيرة، تطالبهم بالبقاء داخل الولايات المتحدة وعدم السفر إلى الخارج مؤقتًا، أو محاولة العودة قبل دخول التغييرات حيز التنفيذ الساعة 12:01 صباح الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ونشر موقع Business Insider مذكرات رسمية من أمازون ومايكروسوفت، بينما نشر موقع Sources رسالة مماثلة من جوجل، مؤكدين على أهمية الالتزام بالإرشادات لتجنب أي مشاكل قانونية أو تأخيرات في العودة للولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات حكومية أن موظفي أمازون حصلوا على أكبر عدد من تأشيرات H-1B خلال السنة المالية الحالية، تليها شركة Tata Consultancy Services (شركة تاتا للخدمات الاستشارية)، ثم مايكروسوفت، ميتا، أبل، بينما احتلت جوجل المرتبة السادسة. ويشير مسؤول في البيت الأبيض إلى أن الرسوم الجديدة ستطبق فقط على المتقدمين الجدد، ولن تؤثر على حاملي التأشيرة الحاليين أو عمليات التجديد.

تأشيرة H-1B هي تأشيرة عمل مؤقتة تمنح العمال الأجانب ذوي المهارات العالية للعمل في الولايات المتحدة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم. عادةً ما تُمنح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لتصبح ست سنوات، وتستخدمها شركات كبرى لتوظيف مهندسين ومبرمجين أجانب، ما يجعلها عنصرًا مهمًا في استراتيجيات التوظيف العالمية لشركات التقنية الكبرى.

التغييرات الأخيرة، رغم أنها لا تؤثر على حاملي التأشيرة الحاليين إلا أنها أدت إلى حالة من القلق بين الموظفين، ودفعت الشركات لإصدار تحذيرات رسمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات القانونية لتجنب أي تأثير على وضعهم الوظيفي أو الإقامة. هذا التحرك يعكس الحساسية الكبيرة للتغييرات في سياسة الهجرة الأمريكية وتأثيرها المباشر على العمالة الأجنبية في القطاع التقني.