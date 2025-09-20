وارن بافيت ثروته 149 مليار دولار ويرفض استبدال سيارته القديمة منذ 11 عاماً

يُعتبر الملياردير وارن بافيت، رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي وأحد أغنى رجال العالم بثروة تتجاوز 149 مليار دولار حسب مؤشر بلومبيرغ للميارديرات مثالًا فريدًا على البساطة في عالم يميل إلى المظاهر والترف.

ورغم قدرته على شراء أسطول كامل من السيارات الفاخرة بمجرد قرار واحد، فإنه لا يزال يقود سيارة عمرها أكثر من 11عاماً (موديل 2014)، رافضاً فكرة التبديل أو التحديث.

في مقابلة حديثة، أوضح بافيت سبب تمسكه بسيارته القديمة، وكان السبب بعيداً كل البعد عن المال أو الإمكانيات المادية. بالنسبة له، القضية تتعلق بالوقت أكثر من أي شيء آخر.

يقول بافيت:"لن أُضيّع وقتي في تغيير شيء لا يحتاج إلى تغيير. السيارة الحالية تعمل بشكل جيد وتلبي احتياجاتي بالكامل."

وكشف بافيت أنه لا يقود كثيراً، إذ يقطع حوالي 3500 ميل فقط في السنة، أي ما يعادل المسافة التي يقطعها معظم الناس خلال بضعة أشهر. لذلك، يعتقد أن استبدال سيارته مضيعة للوقت والمال.

حتى الخدوش أو التلف الطفيف الناتج عن الأمطار أو البَرَد لا يزعجه، بل يعتبر أن السيارة ما دامت آمنة وقادرة على أداء وظيفتها، فهي جيدة بما يكفي.

فلسفة الوقت عند بافيت

يبلغ عمر بافيت اليوم 94 عاماً، وهو يدرك أن وقته على الأرض أثمن ما يملك. بالنسبة له، الوقت الذي يمكن أن يقضيه في دراسة استثمارات جديدة، أو قراءة كتاب مفيد، أو حتى الجلوس مع عائلته وأصدقائه، أهم بكثير من أن يُهدر في صالات عرض السيارات لاختيار موديل جديد.

على عكس كثير من المليارديرات الذين يسعون وراء السيارات الخارقة واليخوت الخاصة والطائرات الفارهة، يركز بافيت على إدارة وقته بما يخدم أهدافه الأكبر، الاستثمار طويل الأمد والحفاظ على نمط حياة بسيط يمنحه راحة البال.

الاستخدام المحدود للسيارة

جزء من منطقه بسيط جدًا، هو بالكاد يستخدم السيارة. بافيت لا يقطع أكثر من 3500 ميل سنوياً، وهي مسافة صغيرة للغاية مقارنة بالشخص العادي الذي قد يقود السيارة آلاف الأميال خلال بضعة أشهر فقط. وبالنسبة لشخص يقود بهذه الوتيرة القليلة، يرى أن استبدال السيارة لا معنى له.

حتى مع تعرض سيارته للخدوش أو التلف الطفيف نتيجة الأمطار أو البَرَد، لا يجد في ذلك سبباً كافياً لتغييرها. المهم بالنسبة له هو أن السيارة تظل آمنة وقادرة على أداء وظيفتها الأساسية، التنقل من مكان إلى آخر.

البساطة كنهج حياة

اختيارات بافيت ليست مجرد عادات شخصية، بل تعكس فلسفته الاستثمارية أيضاً. فهو يشتهر بشراء الأصول والشركات ذات الجودة العالية والاحتفاظ بها لسنوات طويلة، بدلاً من اللهاث وراء المكاسب السريعة. وهذا بالضبط ما يطبقه في حياته اليومية: "إذا كان الشيء جيدًا، احتفظ به ولا تبحث عن بديل بلا داعٍ."

المنزل المتواضع

هذه الفلسفة تنسجم مع مواقف أخرى لبافيت، مثل العيش في نفس المنزل المتواضع الذي اشتراه منذ خمسينيات القرن الماضي في أوماها، نيبراسكا، ورفضه المظاهر المبالغ فيها. بالنسبة له، القيمة الحقيقية ليست في التفاخر بما يملك، وإنما في البساطة والرضا بما يكفي.

درس عملي من ملياردير

قصة بافيت مع سيارته القديمة تحمل رسالة قوية، ليست السعادة في الأشياء الجديدة أو المقتنيات الباهظة، بل في القناعة وحسن استغلال الوقت. فالمال يمكن تعويضه وزيادته، لكن الوقت لا يمكن استرجاعه.

وربما لهذا السبب بالذات، يستمر بافيت في التفوق على أقرانه، ليس فقط في الثروة، ولكن في الحكمة والبصيرة. فهو يدرك أن الرفاهية الحقيقية لا تأتي من قيادة سيارة باهظة الثمن، وإنما من حياة متوازنة تركز على ما هو أهم، العائلة، الصحة، والعقل الهادئ.

اختيار وارن بافيت التمسك بسيارة عمرها 11 عاماً، رغم ثروته الهائلة، ليس مجرد قرار عابر. إنه امتداد لفلسفة حياة واستثمار تقوم على البساطة، وترتيب الأولويات، والحرص على الوقت كأثمن مورد.

في عالم يلهث وراء الجديد والفخم، يقدّم بافيت درساً مختلفاً، هو أن القيمة الحقيقية ليست في المظاهر، بل في أن تعرف ما يكفيك، وتحسن استثمار وقتك فيما يستحق.