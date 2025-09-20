الذهب يرتفع محققاً خامس مكاسبه الأسبوعية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً أمس متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي، مدعومة بأول خفض لسعر الفائدة الأمريكية هذا العام، بينما يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات حول آفاق السياسة النقدية الأمريكية.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% عند 3647.68 دولاراً للأوقية (الأونصة). وكسب المعدن النفيس 0.2% منذ بداية هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3679.90 دولاراً. وبلغ سعر الذهب.

والذي عادة ما يحقق أداءً جيداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، أعلى مستوى عند 3707.40 دولارات الأربعاء الماضي وارتفع بنحو 39% حتى الآن هذا العام.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لـ«سي.إم.إي»، يتوقع المتعاملون بنسبة 92% خفضاً آخر لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 42.06 دولاراً للأوقية، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية. وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1382.45 دولاراً، وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1154.25 دولاراً.