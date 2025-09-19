النفط يهبط وسط مخاوف بشأن الطلب رغم خفض الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم "الجمعة"، إذ طغى تأثير المخاوف بشأن الطلب على أثر التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام سيحفز زيادة الاستهلاك.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 67.13 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 63.16 دولار. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بربع نقطة مئوية "الأربعاء" وأشار إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات الضعف في سوق العمل. وعادة ما يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على النفط ودفع أسعاره للارتفاع.

وقالت بريانكا ساشديفا المحللة لدى فيليب نوفا "هناك تضارب في المؤشرات تطغى على السوق. فعلى جانب الطلب، أبدت جميع الجهات المعنية بالطاقة، بما فيها إدارة معلومات الطاقة، قلقها من ضعف الطلب، مما خفف من توقعات ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المدى القريب".

وأضافت "وعلى جانب العرض، تلقي زيادات الإنتاج المزمعة من أوبك+ ومؤشرات فائض المعروض في مخزونات منتجات الوقود الأمريكية بظلالها على المعنويات".

أجج ارتفاع مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحد بنحو أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات السوق بزيادتها مليون برميل فقط، المخاوف حيال الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وضغط على الأسعار.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتيس، إن أحد العوامل التي تكبح أسعار النفط هو التعافي الاقتصادي غير المتوازن، لا سيما في الولايات المتحدة.

وأضاف "يستفيد قطاع الشركات من استمرار تخفيف القيود التنظيمية، في الوقت الذي بدأ فيه المستهلكون يشعرون بوطأة الرسوم الجمركية على الواردات، مع ظهور مؤشرات ضعف في كل من سوقي العمل والإسكان".

وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي "الجمعة" إن المفوضية الأوروبية ستقترح حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول الأول من يناير 2027، أي قبل عام من الموعد المقرر، في إطار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على موسكو.







