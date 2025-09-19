ملايين الأطنان من الذهب في المحيطات

تشير التقديرات الحديثة إلى أن محيطات الأرض تحتوي على نحو 20 مليون طن من الذهب المذاب، وهو ما يجعل قيمته المحتملة تصل إلى حوالي 2.13 كوادريليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 2130 تريليون دولار أمريكي)، هذه الثروة الهائلة تجعل الذهب في المحيطات أحد أكثر الموارد الطبيعية إثارة للدهشة، إنها ثروة مذهلة، لكنها بعيدة المنال حتى الآن.

القيمة المحتملة

إذا تمكنا من استخراج هذه الكمية من الذهب، فإن قيمتها ستكون أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم مجتمعة. تخيل أن كل شخص على كوكب الأرض يمكن أن يحصل على جزء من هذه الثروة، ومع ذلك، فإن تركيز الذهب في مياه المحيط منخفض جدًا. فهناك حوالي غرام واحد من الذهب لكل 100 مليون طن من المياه، مما يجعل الاستخراج الاقتصادي تحديًا حقيقياً.

في دراسة سابقة نُشرت من قِبَل علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) كشفت أن هناك حوالي غرام واحد فقط من الذهب المذاب لكل 100 مليون طن من المياه في المحيطين الأطلسي والهادئ. وإذا حسبنا ذلك، نجد أن هناك على الأقل بضع مئات المليارات من الدولارات تطفو في المحيطين، وذلك حسب الحجم المُقدّر لمحيطات العالم. ومع ذلك، فمع هذه التركيزات المنخفضة، قد لا يكون من المجدي استخراجه باستخدام التقنيات المتاحة لنا اليوم ، وفقا لموقع "discovermagazine".

تحديات الاستخراج

حتى مع التطور الكبير في التقنيات الحديثة، فإن استخراج الذهب من المحيطات ليس سهلاً، حيث توجد تقنيات واعدة مثل المواد المسامية التي تعمل كإسفنجة لامتصاص الذهب، لكنها لم تُطبق على نطاق واسع بعد بسبب التكاليف الباهظة والصعوبات التقنية المرتبطة بالضغط وملوحة المياه. تظل هذه التقنيات في مرحلة البحث والتطوير، مما يجعل استخراج الذهب من المحيطات مجرد فكرة طموحة في الوقت الحالي، وفقا لموقع " SSBCrack".

الدراسات والأبحاث

تركز الأبحاث العلمية على فهم كيفية توزيع الذهب في مياه المحيطات، وما إذا كان مرتبطًا بمواد عضوية أو معادن أخرى قد تؤثر على عملية الاستخراج. بعض الدراسات تشير إلى أن الذهب موجود في أعماق محددة بالقرب من التيارات البحرية الساخنة أو في قاع المحيط الغني بالمعادن، مما يزيد من تعقيد العملية لكنه يقدم أيضًا فرصًا محتملة للبحث المستقبلي.

ثروة علمية مستقبلية

بالرغم من صعوبة الاستخراج، يمثل الذهب في المحيطات فرصة هائلة للعلم والتكنولوجيا، حيث يمكن أن تدفع هذه الثروة الباحثين لتطوير طرق جديدة أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة البحرية. يمكن أن يصبح هذا المجال مستقبلًا من الصناعات البحرية المتقدمة إذا تم التغلب على التحديات التقنية والاقتصادية.