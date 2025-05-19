كريستين لاجارد: الارتفاع الأخير لليورو مقابل الدولار نتيجة لسياسات ترامب الغريبة

ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن الارتفاع الأخير في قيمة اليورو مقابل الدولار هو نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغريبة ويعد فرصة لأوروبا.

وقالت لاجارد لصحيفة لا تريبيون ديمانش: «من المثير للإعجاب أن نلاحظ أنه في فترة من عدم اليقين، عندما كان من المفترض أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار، حدث العكس، ارتفعت قيمة اليورو مقابل الدولار».، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وأضافت: «إنه أمر يتعارض مع البديهة، لكنه مبرر بسبب عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأمريكية بين قطاعات معينة في الأسواق المالية».

وتابعت «إنه أكثر من مجرد تهديد، وقد يكون فرصة» إذ يجب أن يسرع الزعماء بعملية تعميق الاتحاد الأوروبي، مرددة تصريحات سابقة».

وأضافت: «في وقت نشهد فيه تشكيكاً بسيادة القانون والنظام القضائي وقواعد التجارة في أمريكا، حيث يسود عدم اليقين بشكل دائم ويتجدد يومياً، يتم النظر إلى أوروبا حقاً بوصفها منطقة اقتصادية وسياسية مستقرة بعملة سليمة وبنك مركزي يحظى بالاستقلالية».

وألقت الضوء على اليورو الرقمي وسوق رأس المال الموحد، قائلة «هناك إقبال متزايد أقوى من أي شيء رأيته خلال ست سنوات في المنصب في كلا المجالين»، وأضافت «نحتاج أيضاً إلى تحقيق تناغم في الرقابة، كما تمكنا في القطاع المصرفي».

وسارع المستثمرون إلى الابتعاد عن الدولار الأمريكي حتى الآن مع انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حسب ما رصدته بلومبرغ.

ويعكس ذلك بشكل كبير مخاوف بشأن عملية صنع السياسات في أمريكا، والتي تتراوح من سياسات التعريفات الجمركية المتقلبة إلى المخاطر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.