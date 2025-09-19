أزمة وقود الطائرات في ألمانيا تلغي رحلات وتحوّل مسارات

تسبب نقص إمدادات الكيروسين في مطار هامبورج الألماني في إلغاء رحلتي طيران متجهتين إلى مايوركا اليوم الجمعة، بينما انطلقت بقية الرحلات كما هو مخطط لها.

وقالت متحدثة باسم المطار صباح اليوم: "تم إلغاء رحلتين فقط لشركة "مارابو" الإستونية إلى مايوركا بسبب نقص الكيروسين، ولا توجد حتى الآن معلومات عن إلغاءات إضافية".

وأضافت المتحدثة أنه جرى أيضا تحويل مسار رحلة لشركة "كوندور" الألمانية نحو مطار دوسلدورف الألماني، وذلك بعد أن أقلعت من هامبورج متجهة إلى الغردقة. وبحسب البيانات، أدرجت بعض شركات الطيران توقفات إضافية للتزود بالوقود ضمن جداول رحلاتها، فيما لا تزال العمليات الجوية في هامبورج مستقرة.

ويعود سبب الأزمة إلى توقف غير متوقع لإمدادات الكيروسين من مصفاة "هايده"، التي واجهت "ظروفا غير متوقعة"، حسبما صرح متحدث باسمها.

وقالت المتحدثة باسم مطار هامبورج أن المصفاة استأنفت الآن عمليات التوريد، وأضافت: "بصفتنا مطارا، لا نملك معلومات عن الكميات أو آلية التوزيع".

ونصح المطار المسافرين بمتابعة حالة رحلاتهم والتواصل مع شركات الطيران أو منظمي الرحلات السياحية في حال حدوث إلغاءات أو إعادة حجز.