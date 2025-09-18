"إنفيديا" تُراهن على "إنتل" بـ5 مليارات دولار

قالت شركة إنفيديا اليوم "الخميس" إنها ستستثمر خمسة مليارات دولار في شركة إنتل، ملقية بثقلها وراء شركة تصنيع الرقائق الأمريكية المتعثرة بعد أسابيع فقط من إعداد البيت الأبيض صفقة استثنائية تقتنص الحكومة الاتحادية بموجبها حصة ضخمة في الشركة.

وسيجعل هذا الاستثمار من إنفيديا على الفور واحدة من أكبر المساهمين في إنتل، بحصة تقارب أربعة بالمئة في الشركة بعد إصدار أسهم جديدة لإتمام الصفقة.

ويمثل دعم إنفيديا انفراجة جديدة لإنتل بعد فشل مساعيها لسنوات في تحقيق نتائج إيجابية. وقاد ذلك إلى قفزة 29 بالمئة في أسهم الشركة الأمريكية.

وقال جنسن هوانج رئيس إنفيديا التنفيذي للصحفيين في اتصال هاتفي إن إدارة ترامب لم تكن طرفا في صفقة الشراكة لكنها تدعمها.

ويتضمن الاتفاق الجديد خطة تطور بموجبها إنتل وإنفيديا معا حواسيب شخصية ورقائق لمراكز البيانات، لكن الأمر الأهم هو أنه لا يتضمن وحدة إنتل لتصنيع الرقائق لشركات أخرى، وهو ما يعني تصنيع الشركة المتعثرة رقائق الحوسبة لصالح إنفيديا. ومع ذلك، ستقوم الوحدة بتوريد المعالجات المركزية والتغليف المتقدمة للمنتجات المشتركة.

وقال هوانج إن شركته تواصل تقييم تقنيات مصنع إنتل وإنها تعمل مع منافستها منذ عام تقريبا. ويعتقد معظم المحللين أنه لكي تتمكن وحدة إنتل لتصنيع الرقائق للشركات من الصمود، فسيتعين عليها العمل لصالح عميل كبير مثل إنفيديا أو أبل أو كوالكوم أو برودكوم.







