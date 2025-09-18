الولايات المتحدة.. تراجع المؤشر الرئيسي للاقتصاد بأكثر من المتوقع الشهر الماضي

تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، بحسب تقرير صادر عن معهد كونفرنس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية.

وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة 0.5% خلال أغسطس، بعد تراجعه بنسبة 0.1% خلال يوليو وفقاً للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 0.1% وهو نفس معدل التراجع في الشهر السابق وفقاً للبيانات الأولية أيضاً.

كما ذكر التقرير أن المؤشر تراجع خلال الأشهر الستة من يناير إلى يوليو الماضيين بنسبة 2.7%، وهو ما يزيد على معدل تراجعه في الأشهر الستة السابقة وكان 1% فقط.

وقالت يوستينا زابينسكا لا مونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في كونفرانس بورد: "في أغسطس سجل المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي الأمريكي أكبر تراجع شهري له منذ أبريل 2025، ما يشير إلى الكثير من الرياح غير المواتية في الفترة المقبلة".

وأضافت: "ومن بين المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشراً أسعار الأسهم والائتمان الرئيسي خلال أغسطس وعلى مدى الشهور الستة الماضية".

في الوقت نفسه قال معهد كونفرانس بورد إن المؤشر الرئيسي للاقتصاد تراجع خلال الشهور الستة الماضية بنسبة 2.8%، مقابل تراجع بنسبة 0.9% فقط خلال الشهور الستة السابقة.

وارتفع التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن بنسبة 0.2%خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق.

كما ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 0.1% بعد استقراره خلال الشهرين السابقين.





