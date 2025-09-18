تراجع حاد في سهم سانتوس بعد سحب عرض شراء قادته «أدنوك»

تراجع سهم شركة سانتوس الأسترالية المنتجة للغاز بما يقارب 14 %، الخميس، بعد أن أعلن تحالف بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سحب عرض بقيمة 18.7 مليار دولار للاستحواذ على الشركة، وقال إن الطرفين لم يتمكنا من الاتفاق على البنود التجارية للصفقة.

وأشار محللون إلى تخوفات بشأن إخفاق ثالث محاولة للاستحواذ على سانتوس خلال سبع سنوات فقط، لكن مستثمرين قللوا من أهمية ذلك، وقالوا إن الشركة ستستفيد من مشروعين سيبدأ الإنتاج منهما قريباً في أستراليا وألاسكا.

وذكر مصدر مطلع أن إكس.آر.جي، ذراع الاستثمار الدولية لأدنوك، تراجعت عن الصفقة، بعد أن اكتشفت أن مدفوعات ضرائب على مكاسب رأسمالية مستحقة قريباً على أصول سانتوس في بابوا غينيا الجديدة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بسبب عدم السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام، أن سانتوس توقعت من إكس.آر.جي سداد تلك المدفوعات، وقيمتها مئات الملايين من الدولارات، وهو ما اعترضت عليه الشركات في التحالف.

وقالت سانتوس، وهي ثاني أكبر شركة لإنتاج الغاز في أستراليا، في البيان، إنها أبلغت كونسورتيوم إكس.آر.جي، يوم الاثنين، بأنها مستعدة لإتمام الصفقة على أساس 5.626 دولارات للسهم.

وتم تقديم العرض الأصلي في يونيو بسعر 5.76 دولارات للسهم، لكن جرى تعديله، لمراعاة توزيعات أرباح سانتوس في الآونة الأخيرة.

وتشير بيانات شركة (فاكت سيت)، إلى أن العرض، بالأخذ في الاعتبار صافي الدين، كان سيمنح سانتوس قيمة إجمالية 36.4 مليار دولار أسترالي (24.30 مليار دولار)، ما كان سيجعلها أكبر صفقة نقدية للاستحواذ الكامل في تاريخ أستراليا.

وهبط سهم سانتوس إلى 6.61 دولارات أسترالي خلال تعاملات الخميس، وهو أدنى سعر منذ العاشر من يونيو/ حزيران، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي في أكثر من خمس سنوات.

وسيضع انهيار الصفقة الآن ضغوطاً على مجلس إدارة سانتوس.

وقال رئيس مجلس إدارة سانتوس، كيث سبنس، في البيان «تتمتع سانتوس باستراتيجية واضحة، وقيادة قوية، وفرص نمو عالية الجودة، عبر محفظتنا العالمية. مجلس الإدارة واثق بأن نقاط القوة هذه ستحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين».

وخفض بنك جاردن الاستثماري تصنيفه للشركة، بعد سحب إكس.آر.جي لعرض الشراء. وخفض أيضاً السعر المستهدف لسهم سانتوس على مدار 12 شهراً، بنسبة 16 في المئة، من 8.40 دولارات أسترالية، إلى 7.05 دولارات أسترالية للسهم الواحد.