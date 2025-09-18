وزير النفط الكويتي يتوقع زيادة الطلب بعد خفض الفائدة الأمريكية

قال طارق الرومي وزير النفط الكويتي اليوم الخميس إنه يتوقع زيادة الطلب على النفط بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مع توقع ارتفاع الطلب من الأسواق الآسيوية بشكل خاص.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أمس الأربعاء لأول مرة هذا العام مدفوعا بخطر ارتفاع البطالة.

وتوقع الوزير الكويتي أيضا تأثيرا إيجابيا على أسعار النفط إذا تم فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال للصحفيين اليوم الخميس على هامش الاحتفال بإنتاج أول حقل للنفط والغاز في منطقة مطربة شمال غرب الكويت "في الغالب سيكون انعكاسها إيجابيا على الأسعار".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي لكن إذا أوقفت كل دول حلف شمال الأطلسي شراء النفط الروسي وطبقت إجراءات مماثلة.