أسعار النفط دون تغير يذكر بعد خفض الفائدة الأمريكية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي كما كان مرجحا، وأثارت الإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي قبل نهاية العام احتمالية زيادة الطلب مدفوعة بانخفاض تكاليف الاقتراض.

بحلول الساعة 00.42 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 67.87 دولارا للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.16 بالمئة إلى 63.95 دولارا.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد خلال الفترة المتبقية من العام، مع استجابة صناع السياسات لمؤشرات الضعف في سوق العمل.

وعادة ما يحفز انخفاض تكاليف الاقتراض زيادة الطلب على النفط.

وقال كلاوديو جالمبرتي كبير الاقتصاديين والمدير العالمي لتحليل السوق لدى ريستاد إنرجي في مذكرة للعملاء إن الحديث عن المزيد من التخفيضات يشير إلى أن مجلس الاحتياطي يرى أن المخاطر على الاقتصاد من البطالة أعلى بكثير من مخاطر التضخم.

وأضاف "بالنسبة لخام برنت على وجه الخصوص... سيكون الخفض والخفضان المتوقعان بحلول نهاية العام من العوامل الدافعة للصعود، وهو ما سيواجه جزئيا استراتيجية أوبك+ لزيادة الإنتاج".

على جانب الطلب، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل حاد الأسبوع الماضي مع تراجع صافي الواردات إلى مستوى قياسي بينما قفزت الصادرات إلى أعلى مستوى لها في عامين تقريبا.

ومع ذلك، أثار ارتفاع مخزونات نواتج التقطير أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات السوق البالغة مليون برميل، القلق بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو ما ضغط على الأسعار.

وذكر جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء أنه بشكل عام بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 104.4 ملايين برميل يوميا حتى 17 سبتمبر، بزيادة سنوية 0.520 مليون برميل يوميا.

وارتفع الطلب منذ بداية العام حتى الآن 0.8 مليون برميل يوميا، أي أقل بقليل من توقعات البنك البالغة 0.83 مليون برميل يوميا.

وقال جيه.بي مورجان "في حين أن معدل الرحلات الجوية في الولايات المتحدة والصين يتراجع مع انتهاء موسم السفر الصيفي، فإن النشاط في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية مستمر في النمو".