الذهب يتراجع بعد ارتفاع قياسي عقب تعليقات رئيس المركزي الأمريكي



انخفض الذهب نحو واحد بالمئة "الأربعاء" ليتراجع عن مستوى قياسي مرتفع سجله في الجلسة السابقة مع تحليل المستثمرين تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3658.25 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل إلى ذروة قياسية عند 3707.40 دولار" الثلاثاء." وقفزت الأسعار قرابة ستة بالمئة هذا الشهر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3717.8 دولار عند التسوية.

وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد بقية العام. وفي الوقت نفسه، قال باول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتعامل مع توقعات أسعار الفائدة بمبدأ "كل اجتماع على حدة".

وقال تاي وونج المتعامل المستقل في المعادن "يشير الاحتياطي الاتحادي إلى حالة من عدم اليقين مع وصف باول هذا الخفض بأنه ‘إدارة مخاطر‘، مما أثار بعض عمليات جني الأرباح المفهومة تماما".

ويمثل هذا أول خفض لأسعار الفائدة يقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام بعد توقف مؤقت في تغيير السياسة النقدية منذ ديسمبر بعد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2024.

وغالبا ما يكتسب الذهب جاذبية عند انخفاض أسعار الفائدة، إذ يقلل انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

ويقول محللون إن الارتفاع القياسي للذهب هذا العام مدعوم بمشتريات البنوك المركزية المستمرة والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن وسط الخلافات الجيوسياسية والتجارية وضعف الدولار على نطاق واسع. وقفز المعدن الأصفر، الذي يعتبر وسيلة تحوط ضد الشكوك، 39 بالمئة هذا العام حتى الآن.

ورفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب للعام المقبل إلى متوسط أربعة آلاف دولار للأوقية من 3700.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 41.51 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1360 دولارا في حين انخفض البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1145.44 دولار.







