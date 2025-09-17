النفط يتراجع وسط مخاوف ضعف الطلب الأمريكي

انخفضت أسعار النفط "الأربعاء" عند التسوية بعد بيانات أظهرت زيادة مخزونات الديزل الأمريكية مما أثار مخاوف بشأن الطلب، وكذلك قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتقليص أسعار الفائدة مثلما كان متوقعا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا، أو 0.76 بالمئة، إلى 68.22 دولار للبرميل، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا، أو 0.73 بالمئة، لتسجل 64.05 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بشدة الأسبوع الماضي مع قفزة في الصادرات وانخفاض حاد في الواردات.

وقال محللون إن ارتفاع مخزونات نواتج التقطير أذكى المخاوف بشأن الطلب وأبقى على الأسعار.

وقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "الأربعاء" أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية مثلما كان متوقعا، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد خلال ما تبقى من العام، حيث استجاب صناع السياسة للمخاوف بشأن ضعف سوق العمل.

وفيما يخص الإمدادات، استأنفت قازاخستان إمدادات النفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان في 13 سبتمبر، وفقا لما ذكرته شركة الطاقة الحكومية كاز موناي غاز اليوم "الأربعاء". وكانت الإمدادات قد توقفت الشهر الماضي بسبب مشاكل التلوث.

وفي نيجيريا، رفع الرئيس بولا تينوبو يوم الأربعاء حكم الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولاية ريفرز، وهي ولاية تقع في مركز صادرات نيجيريا من النفط الخام.

وجرى التركيز أيضا على مخاطر إمدادات النفط الروسي بعد أن اشتدت هجمات أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية في الأسابيع الأخيرة.

وقال جون إيفانز المحلل في بي.في.إم أويل أسوشيتس "إذا ثبت أن الضرر الذي ألحقته الطائرات المسيرة (بالبنية التحتية للطاقة في روسيا) قصير الأمد، فإن النطاق الأخير البالغ نحو خمسة دولارات للبرميل سوف يُستأنف".

وتابع "بالنظر إلى الطريق المسدود الذي وصلت إليه العقوبات ومع توريد المزيد من البراميل من أوبك، فإن الأمل الوحيد لارتفاع النفط هو نقص مخزون نواتج التقطير مع اقترابنا من فصل الشتاء".

ونقلت رويترز "الثلاثاء" عن ثلاثة مصادر في قطاع النفط أن شركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا حذرت المنتجين من احتمال اضطرارهم لخفض الإنتاج عقب هجمات بطائرات مسيرة شنتها أوكرانيا على موانئ تصدير ومصافي نفط مهمة.







