الدولار يصعد أمام اليورو وسط ترقب قرار الفائدة الأمريكية



ارتفع الدولار مقابل اليورو "الأربعاء" بعدما لامس أدنى مستوى له في أربع سنوات في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع على نطاق واسع بخفض سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وكانت التعاملات في العملات الرئيسية حبيسة نطاق ضيق مع إحجام المتعاملين عن تكوين مراكز كبيرة قبل صدور توجيهات من الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.

وقال ماثيو ويلر مسؤول أبحاث السوق في ستون إكس "اتسمت التعاملات في العملات بالهدوء قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة المرتقب اليوم حيث يجلس متداولو العملات الأجنبية في انتظار توضيح من البنك المركزي الأمريكي".

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة مقابل الدولار عند 1.18485 دولار، بعد أن ارتفع "الثلاثاء" إلى أعلى مستوى عند 1.18785 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2021. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 96.76

وبدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماعا لمدة يومين"الثلاثاء" مع انضمام عضو جديد عينته إدارة الرئيس دونالد ترامب وهو ستيفن ميران إلى المداولات، بينما يحاول ترامب الإطاحة بعضو آخر وهي ليسا كوك.

وكانت محكمة استئناف اتحادية قد منعت "الاثنين" إقالة ليسا، مما يمهد الطريق أمامها للمشاركة في اجتماع السياسة هذا الأسبوع.

وتتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس اليوم "الاربعاء"، إذ كانت بيانات سوق العمل التي شهدت تراجعا سريعا هي المحرك الرئيسي وراء زيادة رهانات التيسير النقدي في الأسابيع القليلة الماضية.

ويتوقع المتعاملون خفضا 68 نقطة أساس بحلول نهاية العام وإجمالي 147 نقطة أساس بحلول نهاية 2026.

ولم يتغير الجنيه الإسترليني كثيرا خلال اليوم عند 1.36515 دولار، ليبقى قريبا من أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر بعد أن جاءت بيانات التضخم البريطانية مطابقة للتوقعات.

واستقر الين الياباني عند 146.205 مقابل الدولار، وهو أقوى سعر له في ثمانية أسابيع قبل اجتماع بنك اليابان، وسط توقعات بأن يبقى البنك المركزي يوم الجمعة أسعار الفائدة دون تغيير.

وتراجع الدولار في أحدث تعاملات مقابل العملة اليابانية 0.13 بالمئة إلى 146.285 ين. وينصب التركيز على تصويت الرابع من أكتوبر، حين ينتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم زعيما جديدا خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا. وانخفضت عملة بتكوين المشفرة 0.7 بالمئة إلى 116055 دولار.





