«دويتشه بنك» يرفع توقعاته لأسعار الذهب إلى 4000 دولار

رفع دويتشه بنك توقعاته لمتوسط أسعار الذهب للعام المقبل إلى أربعة آلاف دولار للأوقية (الأونصة) ارتفاعاً من 3700 دولار للأوقية، وأرجع هذا إلى أوضاع الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة المواتية التي قد تدفع إلى مزيد من المكاسب.

وقال البنك في مذكرة «على الرغم من أن الذهب يبدو عند مستوى أعلى من القيمة العادلة، فإننا نعتقد بأن جانباً كبيراً من هذا يرجع إلى قوة الطلب الرسمي، والذي نتوقع استمراره».

وزاد دويتشه بنك أيضاً توقعاته لسعر الفضة في عام 2026 إلى متوسط 45 دولاراً للأوقية، ارتفاعاً من 40 دولاراً للأوقية.