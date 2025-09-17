الصين: صفقة تيك توك مع أمريكا ستعود بالنفع على الجانبين

أكدت الصين اليوم الأربعاء إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدريد لتحويل ملكية تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة في الولايات المتحدة إلى ملكية أمريكية سيعود بالنفع على الجانبين.

ويترقب المستثمرون على جانبي المحيط الهادي حاليا اتصالا هاتفيا من المقرر إجراؤه يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي من المفترض أن يتم خلاله تأكيد الاتفاق.

ويُنظر إلى التقدم المحرز بشأن التطبيق الشهير، الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، على أنه مفتاح لتسهيل إجراء المزيد من المحادثات في الأشهر المقبلة في وقت يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم لرسم مسار لما بعد هدنة الرسوم الجمركية الحالية.

وذكرت رويترز أن الصفقة، التي تقضي بنقل أصول تيك توك في الولايات المتحدة من شركة بايت دانس الصينية إلى مالكين أمريكيين، تشبه اتفاقا تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، ولكن تم تعليقه بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية هائلة على السلع الصينية.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية في تعليق "توصلت الصين إلى التوافق المطلوب مع الولايات المتحدة بشأن قضية تيك توك لأنه يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون الذي يعود بالنفع على الجانبين".

وأضاف التعليق "ستراجع الصين المسائل المتعلقة بصادرات تيك توك التكنولوجية وتراخيص الملكية الفكرية وفقا للقانون".

وبعد اجتماع مع مفاوضين صينيين في مدريد في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الموعد النهائي الذي يحل اليوم وكان من الممكن أن يتم تعطيل التطبيق فيه في الولايات المتحدة قد يتم تمديده لمدة 90 يوما للسماح بإتمام الصفقة، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.