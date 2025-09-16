أغنى ثلاثة في العالم.. كيف صعدت ثروات ماسك وإليسون وزوكربيرج إلى التريليون دولار؟

تخطت ثروة أغنى ثلاثة رجال في العالم إيلون ماسك ولاري إليسون ومارك زوكربيرج حاجز التريليون دولار وأصبحوا أثرياء للغاية بفضل حصصهم الكبيرة في شركاتهم.

حقق لاري إليسون نتائج قياسية هذا العام حيث تضاعف صافي ثروته بفضل ارتفاع أسهم شركة أوراكل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

تعادل ثروة أغنى ثلاثة أشخاص على كوكب الأرض ما يعادل تقريباً ثروة شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة لوارن بافيت، فقد بلغت صافي ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، ولاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل، ومارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، 419 مليار دولار، و349 مليار دولار، و265 مليار دولار على التوالي عند إغلاق يوم الجمعة، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وتبلغ قيمة ثروتهم الإجمالية 1.03 تريليون دولار، وهو ما ينافس القيمة السوقية لشركة بيركشاير هاثاواي البالغة 1.07 تريليون دولار، ويتجاوز بسهولة القيمة السوقية التي تزيد على 800 مليار دولار لشركات مثل جي بي مورجان وول مارت وأوراكل.

من المذهل أن ثلاثة أفراد يمتلكون على الورق تقريباً نفس قيمة شركة بيركشاير، الشركة العملاقة التي تحقق حوالي 370 مليار دولار إيرادات سنوية، وتوظف نحو 400 ألف شخص، ويقودها على الأرجح أعظم مستثمر حي في العالم.

يمتلك ماسك حوالي 13% من تسلا و42% من سبيس إكس، بينما يمتلك إليسون نحو 41% من أوراكل، وزوكربيرج حوالي 13% من ميتا، وهذا ما يدر عليهم أمولاً طائلة كونهم أكبر المساهمين في بعض أغلى شركات العالم.

يصل الثلاثة إلى حاجز التريليون دولار لأنهم زادوا ثرواتهم بشكل هائل كمجموعة، رغم أن ثروة ماسك انخفضت بنحو 14 مليار دولار هذا العام حتى الآن، فإن صافي ثروة إليسون تضاعفت تقريباً، بزيادة 157 مليار دولار مع ارتفاع أسهم أوراكل أكثر من 75% منذ 1 يناير، كما قفزت ثروة زوكربيرج بمقدار 58 مليار دولار مدفوعة بارتفاع أسهم ميتا بنسبة 29% في 2025.

الأمر لا يتوقف على الثلاثة فقط فقد ازداد معظم الأثرياء للغاية ثراءً هذا العام، حيث أضاف 17 عضواً من نادي الـ100 مليار دولار صافي 434 مليار دولار إلى ثرواتهم المشتركة هذا العام، ليصل مجموع ثرواتهم إلى 3.2 تريليونات دولار عند إغلاق يوم الجمعة — وهو رقم يفوق القيمة السوقية لشركتي ألفابت وأمازون.

شهد ماسك وإليسون وزوكربيرج تضخم ثرواتهم في السنوات الأخيرة بفضل تفاؤل المستثمرين حول قدرة الذكاء الاصطناعي على تقليل تكاليف الشركات وتعزيز أرباحها.

ارتفعت أسعار أسهم أوراكل حتى 43% يوم الأربعاء الماضي وحده، مما رفع القيمة السوقية للشركة بنحو 300 مليار دولار عند ذروتها، بعد أن توقعت الشركة نموًا سريعًا للإيرادات مدفوعًا بالطلب على الذكاء الاصطناعي.

يمكن أن يصبح ماسك أول تريليونير في العالم بمساعدة حزمة مكافآت محتملة من تسلا أعلنت عنها الأسبوع الماضي، والصفقة المقترحة تمنحه أسهماً تزيد قيمتها على تريليون دولار إذا تمكن من زيادة القيمة السوقية لشركته نحو ثمانية أضعاف وتحقيق مجموعة من الأهداف التشغيلية خلال العقد المقبل تقريباً.

اشترى ماسك نحو مليار دولار من أسهم تسلا يوم الجمعة، في إشارة إلى ثقته بفرص نجاحه.

أغنى 10 أشخاص في العالم حسب صافي الثروة

1-إيلون ماسك - 419 مليار دولار (تسلا / سبيس إكس)

2-لاري إليسون - 349 مليار دولار (أوراكل)

3-مارك زوكربيرج - 265 مليار دولار (ميتا)

4-جيف بيزوس - 253 مليار دولار (أمازون)

5-لاري بيج - 220 مليار دولار (ألفابت)

6-سيرجي برين - 205 مليارات دولار (ألفابت)

7-ستيف بالمر - 177 مليار دولار (مايكروسوفت)

8-برنارد أرنو - 167 مليار دولار (إل في إم إتش)

9-بيل غيتس - 155 مليار دولار (مايكروسوفت)

10-مايكل ديل - 151 مليار دولار (ديل)