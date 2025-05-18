ترامب يطالب «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة‭ ‬

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس بخفض أسعار الفائدة «عاجلاً وليس آجلاً».

جاء ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد ترامب أيضاً رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وقال ترامب في المنشور «يتفق الجميع تقريباً على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً». وأضاف «باول، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجدداً.. لكن من يدري؟».

من جهة أخرى قال الرئيس الأمريكي أمس إن سلسلة متاجر وول مارت للبيع بالتجزئة يجب أن «تتحمل الرسوم الجمركية» بدلاً من التذرع بها لزيادة الأسعار.

وجاءت تصريحات ترامب رداً على قول أكبر سلسلة متاجر تجزئة عالمياً قبل أيام إنها ستضطر للبدء برفع الأسعار هذا الشهر بسبب ارتفاع تكلفة الرسوم الجمركية.

وقال ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي «يجب أن تتوقف وول مارت عن محاولة التذرع بالرسوم الجمركية لرفع الأسعار في جميع أنحاء السلسلة. جنت وول مارت مليارات الدولارات العام الماضي، أكثر بكثير مما كان متوقعاً». وأضاف «على وول مارت والصين تحمل الرسوم الجمركية، وألا يفرضا على العملاء الكرام أي شيء».

وقالت وول مارت إنها تعمل دائماً على إبقاء أسعارها منخفضة قدر الإمكان، مضيفة إن هذه الممارسة لن تتوقف.

وذكرت سلسلة المتاجر في بيان لرويترز «سنحافظ على الأسعار منخفضة قدر المستطاع ما دام بوسعنا ذلك نظراً لواقع هوامش الربح المحدودة للبيع بالتجزئة».

وقال دوج مكميلون رئيس وول مارت التنفيذي الخميس الماضي إن السلسلة لم تستطع استيعاب جميع تكاليف الرسوم الجمركية بسبب هوامش الربح الضئيلة للبيع بالتجزئة. وأضاف إن الشركة مع ذلك ملتزمة بضمان ألا تؤدي التكاليف المتعلقة بالرسوم الجمركية على البضائع العامة، الواردة من الصين في الأساس، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وخفض العديد من الشركات الأمريكية توقعاتها للعام بأكمله أو سحبتها وسط توتر بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ولا سيما الصين، مع تقليص المستهلكين الإنفاق.