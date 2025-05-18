الذهب يتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 6 أشهر

تكبدت أسعار الذهب أكبر خسارة أسبوعية منذ 6 أشهر، في ظل انطلاق أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات.

تراجع المعدن النفيس 4 % الأسبوع الجاري، ليتم تداوله بالقرب من 3190 دولاراً للأونصة. واختتمت هذه المحادثات، التي عُقدت في تركيا، باتفاق على تبادل الأسرى ومناقشات حول احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، دون الإعلان عن هدنة رسمية.

كما أسهم التقدم المُحرز في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقليص الإقبال على الذهب، ما أضاف ضغوطاً ، إذ إن التهدئة بين أكبر اقتصادين في العالم أدت إلى انتعاش حاد في الأصول عالية المخاطر.

وقال كريستوفر وونغ، وهو خبير استراتيجي في العملات في بنك «أوفريسي تشاينيز بانكنغ» (Oversea-Chinese Banking): «نرى بعض علامات تراجع الذهب، مع انحسار حالة عدم اليقين بفعل تهدئة مواجهات الرسوم الجمركية، على الأقل في الوقت الراهن».

وانخفض الذهب بأكثر من 300 دولار من أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي، ورغم ذلك، لا يزال المعدن مرتفعاً بأكثر من الخُمس منذ بداية العام الجاري.