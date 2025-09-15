الدولار يتراجع مع ترقب المستثمرين قرار المركزي الأمريكي



تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم "الاثنين" مع تأهب المستثمرين لاستئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع وتجدد دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع وتيرة تيسير السياسة النقدية.

دعا ترامب اليوم رئيس المجلس جيروم باول إلى تبني خفض "أكبر" لأسعار الفائدة، مشيراً إلى ظروف سوق الإسكان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبيل اجتماع للبنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يضعون في الحسبان احتمال خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 16 و17 سبتمبر، مع وجود احتمال 5.8 % تقريبا لخفضها 50 نقطة أساس.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.4 بالمئة إلى أدنى مستوى له في ستة أيام عند 97.296 قبل أن يقلص خسائره لينخفض 0.2 بالمئة إلى 97.445.

ومقابل الين، انخفض الدولار 0.3 بالمئة إلى 147.258 ين، وصعد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1759 دولار.

ويعكف المستثمرون على تحليل توقعات أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة وتوجيهات رئيسه جيروم باول للتنبؤ بحجم أي تيسير نقدي مقبل.

وقال محللون لدى جولدمان ساكس في مذكرة "نتوقع أن يقر البيان بتباطؤ سوق العمل، لكننا لا نتوقع أي تغيير في توجيهات السياسة أو إشارة إلى خفض الفائدة في أكتوبر".

ويراقب المستثمرون أيضا قرارات أسعار الفائدة هذا الأسبوع في اليابان وبريطانيا وكندا والنرويج. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.359 دولار اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو. وانخفضت بتكوين واحدا بالمئة إلى 114735 دولارا، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي.







