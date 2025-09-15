بدفع من ترامب.. الصين تحذر من تداعيات فرض الناتو رسوماً جمركية على بكين

حذرت الصين من تداعيات مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض رسوم جمركية عالية على السلع الصينية والتوقف عن شراء النفط الروسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الاثنين في بكين، إنه في حال تضررت المصالح الصينية، فإن جمهورية الصين الشعبية ستتخذ إجراءات مضادة وتدافع عن مصالحها الأمنية والتنموية.

وأضاف أن سلوك الولايات المتحدة هو "حالة نموذجية للمضايقات أحادية الجانب".

وأوضحت وزارة التجارة في بيان منفصل أن الصين تأمل في أن تتوخى الولايات المتحدة الحذر في أقوالها وأفعالها، وأن تحل الخلافات التجارية والاقتصادية من خلال الحوار.





