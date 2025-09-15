حرب التكنولوجيا.. بكين تفتح تحقيقاً بشأن شركة «إنيفيديا»

تعزز الصين من إجراءات التدقيق بشأن شركة "نيفيديا" الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية، وذلك في ظل التوترات التجارية التي ألقت بظلالها على العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الحكومية إن المراجعة الأولية للشركة المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي كشفت عن خروقات محتملة في قوانين مكافحة الاحتكار في الصين.

وتركز نتائج المراجعة على استحواذ نيفيديا عام 2020 على شركة ميلانوكس الإسرائيلية المتخصصة في الشبكات، الذي تمت الموافقة عليه حين ذاك بشروط.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار إن المراجعة الأولية، التي بدأت في ديسمبر 2024، سوف تتحول الآن إلى تحقيق أكثر عمقاً.

وتواجه نيفيديا ضغطاً متزايداً في الصين في ظل معركة أوسع نطاقاً بين الصين وأمريكا للسيطرة على التكنولوجيا المتقدمة.

تأتي إجراءات هيئة مكافحة الاحتكار بعدما عقد مسؤولون أمريكيون وصينيون مباحثات جديدة في مدريد بشأن الرسوم والقيود على التصدير ومستقبل تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو.

