النفط يصعد مع تقييم المستثمرين لأثر هجمات على منشآت طاقة روسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم "الاثنين" مع عكوف المستثمرين على تقييم أثر هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مصاف روسية وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول حلف شمال الأطلسي لوقف مشتريات النفط الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 67.39 دولارا للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.21 دولار للبرميل بارتفاع 52 سنتا أو 0.8 بالمئة.

وأفاد مسؤولون روس "الأحد" بأن أوكرانيا شنت هجوماً واسعاً باستخدام ما لا يقل عن 361 طائرة مسيرة استهدف الأراضي الروسية خلال الليل، مما أشعل حريقا في مصفاة كيريشي الواقعة شمال غرب البلاد.

وسجلت عقود الخامين مكاسب تجاوزت واحداً بالمئة الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تصعيد أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، والتي شملت محطة بريمورسك الكبيرة لتصدير النفط.

وتتمتع محطة بريمورسك بقدرة إنتاجية تقارب مليون برميل يوميا من النفط الخام، في حين تنتج مصفاة كيريشي نحو 355 ألف برميل يوميا ما يمثل نحو 6.4 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط في روسيا.

وتتزايد الضغوط على روسيا، إذ أكد ترامب "السبت" الماضي استعداده لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، لكنه اشترط تنفيذ ذلك بتوقف دول حلف شمال الأطلسي عن شراء النفط الروسي واتخاذها تدابير مماثلة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس إن أسعار النفط تلقت بعض الدعم من الطلب القوي على التكرير في الصين خلال الشهر الماضي إلى جانب انخفاض المخزونات الأمريكية من النفط الخام، في حين ضغطت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين على الأسعار.

ويراقب المستثمرون قرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعه في 16 و17 سبتمبر، والذي تشير التوقعات بأن يخفض البنك خلاله أسعار الفائدة. ومن شأن انخفاض تكاليف الاقتراض أن يعزز الطلب على الوقود.

وفي الأسبوع الماضي، أثارت بيانات أظهرت ضعف توفير الوظائف وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للنفط في العالم.








