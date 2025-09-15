النفط يحافظ على مكاسبه مع ترقب نمو الطلب الأمريكي على الوقود

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لتأثير هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على مصافي روسية قد تعطل صادراتها من النفط الخام والوقود، بينما يراقبون أيضا نمو الطلب الأمريكي على الوقود.

وبحلول الساعة 00.09 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.02 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 62.77 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود بأكثر من واحد بالمئة في الأسبوع الماضي مع تصعيد أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، بما في ذلك أكبر محطة لتصدير النفط في ميناء بريمورسك ومصفاة كيريشينفيورجسينتيز، وهي واحدة من أكبر مصفاتين في روسيا.

وقال محللون في جيه. بي. مورجان بقيادة ناتاشا كانيفا في مذكرة "يشير الهجوم إلى استعداد متزايد لتعطيل أسواق النفط العالمية، وهو ما قد يضيف ضغوطا صعودية على أسعار النفط"، وكانوا يشيرون إلى الهجوم الذي استهدف بريمورسك.

تتزايد الضغوط على روسيا مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا ولكن يتعين على أوروبا أن تتصرف بطريقة تتناسب مع الولايات المتحدة.

ويراقب المستثمرون أيضا محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في مدريد والتي بدأت أمس الأحد وسط مطالب واشنطن لحلفائها بفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.