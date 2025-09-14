شركات أمريكية تتعهد باستثمار 1.7 مليار دولار بالمملكة المتحدة

أعلنت شركات مالية أمريكية عن استثمارات في المملكة المتحدة بقيمة 25ر1 مليار جنيه إسترليني (7ر1 مليار دولار) قبل زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الجاري.

وأكدت سيتي جروب أنها ستستثمر 1ر1 مليار جنيه إسترليني في عملياتها في المملكة المتحدة، بينما ستضع ستاندرد أند بور جلوبال مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني في مكاتبها في مانشستر، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأكدت باي بال استثمارا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في ابتكارات المنتجات والنمو، وسيخلق بنك أوف أمريكا ما يصل إلى ألف وظيفة جديدة في بلفاست في أول عملية له في أيرلندا الشمالية.

إلى جانب إعلانات الاستثمار الجديدة، تلتزم الشركات بتعزيز النشاط التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في السنوات القادمة.

وتخصص بلاك روك مبلغ 7 مليارات جنيه إسترليني للسوق البريطانية على مدى خمس سنوات، بينما تخطط روثيساي لمضاعفة استثمارها في الولايات المتحدة بـ 7 مليارات جنيه إسترليني أخرى في السنوات القادمة.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة إن الالتزامات الاستثمارية والرأسمالية تشكل حوالي 20 مليار جنيه إسترليني من التجارة بين البلدين - حيث سيأتي حوالي 8 مليارات جنيه إسترليني إلى المملكة المتحدة و12 مليار جنيه إسترليني ستذهب إلى الولايات المتحدة.

وأكد وزير الأعمال والتجارة بيتر كايل: "تعكس هذه الاستثمارات قوة /ممرنا الذهبي/ الدائم مع أحد أقرب شركائنا التجاريين، قبل زيارة الدولة للرئيس الأمريكي".

وتفيد التقارير أن عمالقة التكنولوجيا أوبن ايه أيه وانفيديا يخططان للكشف عن استثمارات بمليارات الدولارات في مراكز البيانات في المملكة المتحدة خلال الزيارة الأسبوع الجاري.

وتستغرق رحلة الرئيس الأمريكي يومين وتبدأ يوم الأربعاء المقبل وتشمل إقامة ليلة واحدة في قلعة وندسور.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه مستقبل الرسوم الجمركية على الصلب البريطاني غير واضح.