فيتنام تكثف محادثاتها مع أمريكا لخفض الرسوم الجمركية

عقدت فيتنام والولايات المتحدة أول مفاوضات مباشرة على المستوى الوزاري أمس الجمعة مع قرب تطبيق رسوم جمركية أمريكية بنسبة 46 بالمئة على السلع الفيتنامية، وهو ما قد يؤثر بشدة على النمو في الدولة الآسيوية.

وقالت وزارة التجارة الفيتنامية في بيان صدر اليوم السبت إن الاجتماع يرمز إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المستقرة. وعقد في جيجو بكوريا الجنوبية عقب الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) بشأن التجارة.

وتأتي المحادثات في أعقاب اتصال هاتفي في الشهر الماضي بين وزير التجارة الفيتنامي نجوين هونج دين والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير بدأ المفاوضات رسميا.

وجاء في بيان وزارة التجارة أن "الممثل التجاري الأمريكي جرير وافق على النهج والمقترح الحاليين لفيتنام".

وأضاف البيان "تأمل الولايات المتحدة أن تسفر المفاوضات الفنية في الأيام المقبلة، بفضل الجهود المشتركة، عن نتائج إيجابية".

أرجأت الولايات المتحدة تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 46 بالمئة على فيتنام حتى يوليو. وفي حال تطبيقها، قد تعرقل هذه الرسوم نمو فيتنام، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على مبيعاتها إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق صادراتها، وعلى الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في تصنيع السلع المعدة للتصدير.

تتمتع فيتنام برابع أكبر فائض تجاري بين جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين بلغت قيمته 123.5 مليار دولار العام الماضي.