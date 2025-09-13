أسرار الرحلات الاقتصادية.. كيف تحجز تذكرة طيران بأرخص سعر؟

يعد العثور على رحلة طيران رخيصة في بعض الأحيان أمراً صعباً، لكن خبراء السفر يتفقون عموماً على نصيحة واحدة للحصول على تذكرة سفر رخيصة وهي أن تكون مرناً.

وبحسب جيمس بايرز، رئيس فريق المنتجات في "جوجل فلايتس" فإن"المرونة هي نصيحتنا الأولى دائماً للمسافرين" الذين يبحثون عن عروض وفق سي إن بي سي.

وقال باريز وخبراء آخرون إن المرونة قد تعني السفر في منتصف الأسبوع بدلاً من السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع، أو ربما السفر خارج موسم الذروة إلى وجهة معينة، مضيفين: حاول ألا تحصر نفسك في تاريخ محدد حقاً وأن تغيير موعد السفر ليوم أو يومين في أي اتجاه يمكن أن يحدث "فرققاً كبيراً".

عادةً ما تكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء أرخص أيام للسفر، فأسعار التذاكر أقل بنسبة 13% من أسعار رحلات نهاية الأسبوع، وفقًا لبيانات جديدة من "جوجل فلايتس" .

قامت جوجل بفحص متوسط ​​أسعار تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً من 1 يناير 2021 حتى 1 أغسطس 2025، وقامت بتحليل الرحلات التي تتراوح مدتها من أربعة أيام إلى 16 يوماً والتي تنطلق من أكبر 4000 سوق في الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير Travel hacks لعام 2025 الذي أعدته شركة Hopper، فإن المغادرة في منتصف الأسبوع هي "طريقة بسيطة" لتوفير 42 دولاراً للتذكرة، أو حوالي 14% في المتوسط، من أجرة الطيران المحلي.

الأحد الأغلى

أما هايلي بيرج، كبيرة الاقتصاديين في هوبر، فقالت إن يوم الأحد غالباً ما يكون أغلى أيام السفر، وأضافت أنه عادةً ما يكون يوماً مزدحماً في المطارات، حيث يعود الناس إلى ديارهم بعد عطلات نهاية الأسبوع.

وكتبت بيرج: "يمكن للمسافرين الذين يفكرون في قضاء عطلة نهاية الأسبوع أن يوفروا الكثير من المال من خلال المغادرة في منتصف الأسبوع والعودة يوم السبت أو الاثنين، بدلاً من الأحد".

وقالت سالي فرينش، محللة السفر في NerdWallet: إن العديد من المسافرين يصدقون "الأسطورة" التي تقول إن يوم الذي يشترون فيه رحلتهم له تأثير مالي كبير، هذا غير صحيح، ليس المهم يوم الحجز، بل يوم السفر".

كان يوم الثلاثاء تاريخياً هو أرخص يوم في الأسبوع للحجز، ولكنه أرخص بنسبة 1.3% فقط من يوم الأحد، وهو اليوم الأكثر تكلفة، وفقًا لتحليل جوجل فلايتس.

وأضافت فرينش إن المرونة على مستوى أكثر شمولاً يمكن أن تساعد أيضاً في خفض أجرة السفر، فالذهاب في شهر أقل ازدحاماً قد يكون مفيداً".

وبحسب بيرج فإن أسعار تذاكر الطيران تبلغ ذروتها عادةً في منتصف الصيف وتنخفض مع اقتراب أوائل الخريف، على سبيل المثال، وفّر المسافرون المحليون في عام 2024 ما معدله 40%، أي حوالي 150 دولاراً، بالانتقال من أشهر الذروة الصيفية إلى سبتمبر أو أكتوبر، وفقًا لبيانات هوبر.

حيل أخرى لأسعار تذاكر الطيران

يقول الخبراء إن هناك طرقاً أخرى للتوفير، فرغم أن التوقفات "الترانزيت" قد تكون مرهقة، إلا أنها غالباً ما تكون وسيلة مضمونة لتوفير المال، فحجز رحلة تتضمن توقفاً يوفر للمسافرين حوالي 22% في المتوسط، مقارنةً بالسفر المباشر، وفقًا لـ Google Flights.

وقال الخبراء إن الحجز المسبق، أو عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، يؤدي في كثير من الأحيان إلى توفير المال أيضاً.

وفقًا لـ Google Flights، سُجِّلت أدنى الأسعار قبل 39 يوماً من موعد المغادرة للرحلات الداخلية و49 يوماً للرحلات الدولية، وقد يختلف السعر المستهدف باختلاف الوجهة، وفقاً للخبراء.