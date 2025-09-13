تراجع التضخم في فرنسا خلال أغسطس

أظهرت بيانات من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الجمعة، أن معدل التضخم السنوي المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، انخفض قليلاً إلى 0.8 في المئة في أغسطس من 0.9 % في يوليو. وتتماشى النسبة مع القراءة الأولية للبيانات واستطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين.

وعزا المعهد بيانات أغسطس في المقام الأول إلى تباطؤ أسعار الخدمات، التي أظهرت نمواً 2.1 % على أساس سنوي، بانخفاض عن قراءة يوليو، التي بلغت 2.5 %.

وذكر المعهد أن أسعار السلع المصنعة تراجعت 0.3 % مقابل انخفاض 0.2 % في يوليو، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية 1.4 % على أساس سنوي، مقابل 1.9 % في الشهر السابق.