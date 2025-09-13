المركزي الألماني يطالب بتخفيف القواعد المصرفية في أوروبا

أكد يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، أنه يجب على السلطات المصرفية الأوروبية التحلي بالشجاعة في جهودها الرامية لتخفيف الأعباء التنظيمية التي تثقل كاهل البنوك في القارة، دون أن يؤثر ذلك على مرونة هذه القواعد.

وقال ناجل، رئيس فريق العمل المكلف بتبسيط قواعد القطاع المصرفي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، في خطاب له بمدينة فرانكفورت الألمانية أمس: «علينا المضي قدماً بشجاعة في هذا المسار.. فالتبسيط ممكن وفقاً لشعار يجب أن تكون القواعد معقدة بقدر الضرورة وبسيطة بقدر الإمكان».

وأضاف ناجل، وهو أيضاً عضو بلجنة تبسيط قواعد القطاع المصرفي التابعة للبنك المركزي الأوروبي، إن هذا التبسيط لا يعني إلغاء القواعد المنظمة لعمل القطاع المصرفي.

ويسعى المسؤولون الأوروبيون إلى تبسيط مجموعة اللوائح التي وضعها الاتحاد بعد الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف عام 2008 لتجنب وضع بنوك الاتحاد في وضع غير مؤات أمام البنوك المنافسة في الولايات المتحدة، التي تخفف بعض قواعدها الخاصة. وذكرت وكالة بلومبرغ أن مقترحاً ألمانياً رئيسياً أثار جدلاً.

واقترح ناجل، وهو أيضاً عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن تحتسب الأسهم العادية فقط ضمن متطلبات رأس المال الرئيسية للمقرضين، مما يقلّل فعلياً حجم اشتراطات رؤوس الأموال المطلوبة للبنوك إلى النصف.