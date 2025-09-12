الصين تشعل المستقبل.. الشمس الاصطناعية تقترب من الطاقة النووية المستدامة

حققت الصين خطوة غير مسبوقة في مجال الطاقة النظيفة عبر مشروع الشمس الاصطناعية، المفاعل النووي التجريبي EAST.

يهدف المشروع إلى إنتاج طاقة اندماج نووي مستدامة، مع تشغيل مستقر لبلازما فائقة الحرارة، مسجلاً أرقاماً قياسية عالمية، وممهداً الطريق نحو مستقبل يعتمد على طاقة لا حدود لها وآمنة بيئياً.

وتمكن العلماء في الصين من تحقيق إنجاز ثوري في مجال الطاقة النظيفة، عبر مفاعل الاندماج النووي الشرقي المعروف بـ EAST أو "الشمس الاصطناعية الصينية"، والذي يُعد أحد أكثر مشاريع الطاقة المستقبلية طموحاً في العالم.

يعمل المفاعل على تعزيز قدرة الاندماج النووي من خلال تشغيل مفاعل توكاماك فائق التوصيل بالكامل بحالة مستقرة ونبضات طويلة، مع الحفاظ على درجات حرارة هائلة تتجاوز 100 مليون درجة مئوية، أي أكثر من ستة أضعاف حرارة نواة الشمس، لمدة 17 دقيقة و46 ثانية، مسجلاً رقماً قياسياً عالميًا جديداً في يناير 2025.

وقد أوضح فريق البحث بقيادة الدكتور جيانوين ياه من معهد الطاقة في هيفاي أن النتائج تؤكد قابلية تحقيق التشغيل المستقر عالي الأداء للمفاعلات المستقبلية، ما يمثل نقطة تحول من البحث النظري إلى التطبيق الهندسي العملي لطاقة الاندماج النووي، وفقاً لموقع "interestingengineering".

ويُعد EAST مشروعاً رائداً في مجال الاندماج بالاحتواء المغناطيسي، حيث يجمع بين التعاون بين الأكاديمية الصينية للعلوم، معاهد هيفاي للعلوم الفيزيائية، والجامعات ومؤسسات البحث، لاستكشاف التصميمات الهندسية، تجاوز العقبات التقنية، وتحقيق بلازما مستقرة بأداء متفوق.

تأتي هذه الخطوة وسط زيادة الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، وتبرز الصين كمركز عالمي في سباق الابتكار في الاندماج النووي، ممهدة الطريق نحو مصدر طاقة لا حدود له وآمن ومستدام.

فيديو