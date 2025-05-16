ترامب يعتزم تحديد الرسوم الجمركية على منتجات الدول الأخرى خلال أسابيع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحدد الرسوم الجمركية على واردات بلاده من شركائها التجاريين "خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة" من جانب واحد، قائلاً إن إدارته تفتقد إلى الأعداد الكافية من الموظفين للدخول في مفاوضات تجارية مع كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من أجل الاتفاق على الرسوم الجمركية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله إن وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك سيرسلان رسائل تبلغ الدول "بما سيدفعونه مقابل الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها على صادرات تلك الدول إلى السوق الأمريكية.

وأضاف في لقاء مع مسؤولي الشركات في الإمارات العربية المتحدة: "أعتقد أننا سنكون عادلين للغاية، لكن من غير المحتمل أن تكون هذه الأرقام (الرسوم) متفقة مع ما يريده الناس منا".

أكد الرئيس الأمريكي وجود "150 دولة ترغب في إبرام اتفاق" تجاري مع الولايات المتحدة، لكنه لم يُحدد عدد الدول التي ستتلقى الرسائل، أو أيها. وأضاف ترامب أن الدول التي تتلقاها "يمكنها الطعن عليها"، دون أن يوضح آلية هذه العملية.

ولم يُصدر البيت الأبيض ووزارة التجارة أي رد فوري على طلبات التعليق التي وُجهت إليهما خلال الليل في الولايات المتحدة.

يذكر أن ترامب أعلن يوم 2 أبريل الماضي عن فرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الشركاء التجاريين ، لكنه علقها لاحقًا لمدة 90 يوماً وسط حالة من الذعر بين المستثمرين، لإتاحة الوقت للحكومات الأجنبية للتفاوض.

