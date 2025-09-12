عودة 300 عامل كوري إلى وطنهم بعد احتجازهم لمدة أسبوع في أمريكا

هبطت طائرة تحمل أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في كوريا الجنوبية، بعد إخلاء سبيلهم في ولاية جورجيا الأمريكية.

وعرضت مقاطع تليفزيونية للطائرة، وهي من طراز بوينج 747 - 8 أي، تابعة لشركة طيران كوريان إير، وهي تهبط اليوم الجمعة في مطار إينشيون الدولي غرب العاصمة سول.

وطلبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية من وسائل الإعلام إخفاء وجوه العمال في مقاطع الفيديو والصور الملتقطة في المطار، استجابةً لطلبات تقدم بها العمال أنفسهم، أعربوا فيها عن قلقهم بشأن خصوصيتهم.

وكان العمال الكوريون ضمن 475 شخصا تم احتجازهم خلال مداهمة قامت بها سلطات الهجرة الأمريكية يوم 4 سبتمبر الجاري على مصنع بطاريات تحت الانشاء تابع لشركة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات غرب مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية.

وأثار نشر الولايات المتحدة مقطع فيديو يظهر بعض العمال الكوريين، مكبلين بسلاسل في أيديهم وأرجلهم وخصورهم، موجة من الغضب الشعبي وشعورا بالخيانة في كوريا الجنوبية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.

وذكرت سول في وقت لاحق أنها توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إخلاء سبيل العمال.

واحتجز العمال في مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة الأمريكية في مدينة فولكستون، الواقعة على بُعد 285 ميلا (460 كيلومترا) جنوب شرق مدينة أتلانتا. وبعد الإفراج عنهم من المركز، تم نقلهم بالحافلات إلى أتلانتا استعدادا لركوب الطائرة المستأجرة.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية سعت في وقت سابق إلى إعادتهم إلى البلاد يوم الخميس، لكنها أوضحت أن الخطة تم تعليقها نظرا لسبب يتعلق بالجانب الأمريكي.

وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الرئيس دونالد ترامب أوقف إجراءات المغادرة بهدف الاستماع إلى موقف كوريا الجنوبية بشأن ما إذا كان ينبغي السماح لهؤلاء الكوريين بالبقاء لمواصلة عملهم والمساهمة في تدريب العمال الأمريكيين، أم إعادتهم إلى كوريا الجنوبية.