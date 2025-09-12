أسعار النفط تواصل الهبوط وسط مخاوف إزاء تراجع الطلب الأمريكي

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد انخفاضات كبيرة في الجلسة الماضية وسط مخاوف بشأن احتمال تراجع الطلب الأمريكي وزيادة الإمدادات على نطاق واسع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 66.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.14 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 62.06 دولارا.

وتراجعت عقود الخامين القياسيين 1.7 بالمئة و2 بالمئة على التوالي في جلسة التداول السابقة.

وجاءت خسائر أمس الخميس في الوقت الذي قالت فيه وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بسرعة أكبر من المتوقع هذا العام بسبب زيادات الإنتاج المخطط لها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+.

ولم تُدخل أوبك في تقريرها الخاص أي تغيير على توقعاتها المرتفعة نسبيا لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2025 و2026، وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي يحافظ على اتجاه نمو قوي.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فقد سجلت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة في عام 2024، انخفاضا في عائدات مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية في أغسطس إلى أحد أدنى المستويات منذ بداية الصراع في أوكرانيا.

وذكر تقرير لإدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 3.9 ملايين برميل إلى 424.6 مليون برميل.