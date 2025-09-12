Al Bayan
اليابان تخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 47.6 دولاراً للبرميل

رويترز

أكد متحدث باسم الحكومة اليابانية أن اليابان قررت خفض سقف سعر النفط الخام الروسي إلى 47.6 دولاراً للبرميل من 60 دولارا للبرميل اعتبارا من اليوم الجمعة، لمعاقبة موسكو على استمرار الحرب في أوكرانيا.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي بتخفيض سقف سعر النفط الخام الروسي إلى 47.6 دولارا كجزء من حزمة العقوبات رقم 18 ضد موسكو.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في إفادة دورية إن اليابان ستفرض أيضا عقوبات إضافية لتجميد الأصول ومراقبة الصادرات على كيانات في روسيا ودول أخرى.