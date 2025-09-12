أسعار النفط تهبط بفعل مخاوف ضعف وزيادة المعروض

تراجعت أسعار النفط قليلاً، أمس، في ظل ضعف الطلب في الولايات المتحدة واحتمالات «تخمة في الإمدادات»، وذلك رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا. وتراجعت أسعار النفط نحو 2% أمس متأثرة بضعف الطلب في الولايات المتحدة وفائض المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً أو 0.21% إلى 67.35 دولاراً للبرميل خلال التداولات. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً أو 0.24% إلى 63.35 دولاراً.

وارتفعت عقود الخامين القياسيين بأكثر من دولار، الأربعاء، بعد الضربة الإسرائيلية في قطر، ومع قيام بولندا باستنفار دفاعاتها الجوية والدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي لإسقاط طائرات مسيرة يشتبه في أنها روسية كانت قد ضلت طريقها ودخلت إلى مجالها الجوي خلال هجوم على غرب أوكرانيا.

ومثلت تلك المكاسب استمراراً لاتجاه صعودي لأسعار النفط خلال معظم هذا الشهر بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر في الخامس من سبتمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر مقابل توقعات بسحب مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين أيضاً وزادت 1.5 مليون برميل مقابل توقعات بسحب 200 ألف برميل. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة إذ سيؤدي ارتفاع الإنتاج إلى تراكم كبير في مخزونات النفط.