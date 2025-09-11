فرانشيسكو لا كاميرا: 91% من مشاريع الطاقة المتجددة وفرت 467 مليار دولار في 2024

انطلقت في أبوظبي فعاليات الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي من 170 دولة، وتستمر الاجتماعات على مدار يومين، وتناقش التوجيه الاستراتيجي لبرنامج الوكالة والقضايا الملحّة التي تُشكّل مسار تحوّل الطاقة العالمي اليوم.

وأكد فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" - في كلمته - أهمية التحوّل إلى نظام طاقة عالمي قائم على مصادر الطاقة المتجددة. وقال: تتغير الأولويات والظروف، لكن التحديات لا تزال قائمة".

وكشف لاكاميرا أن 91% من مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2024 وفرت الطاقة بتكلفة أقل وساهم ذلك في توفير عالمي يُقدر بـ 467 مليار دولار أمريكي مما رسخ القيمة الاستراتيجية لمصادر الطاقة المتجددة في تعزيز أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي.

وقال: ظلت طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية المصدرين الأكثر تنافسية لتوليد الطاقة الجديدة. كما شهدت تكلفة أنظمة تخزين البطاريات انخفاضاً بنسبة 93% منذ عام 2010.

وتؤكد هذه البيانات أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية، بل هو المسار الأكثر منطقية وربحية من الناحية المالية.

ووجه المتحدثون الشكر إلى دولة الإمارات على استضافة الاجتماعات وحسن التنظيم والضيافة.