الدولار يستقر قبيل بيانات تضخم أمريكية

استقر الدولار في التداولات الآسيوية اليوم الخميس بعد انخفاض غير متوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ويترقب المتداولون أيضا بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 97.83 ليواصل الارتفاع لليوم الثالث على التوالي بعد أن انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.1 بالمئة خلال أغسطس، حسبما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أمس الأربعاء.

وجاء هذا الانخفاض بعد قفزة 0.7 بالمئة في يوليو، والتي جرى تعديلها بالخفض أيضا.

وقال رودريجو كاتريل خبير العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني "تتأهب السوق لخفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي في سبتمبر، وربما ثلاث مرات هذا العام... النتيجة الإيجابية لمؤشر أسعار المنتجين تُشير إلى أن التوقعات تبدو في محلها".

وتجري التداولات على أساس توقعات بأن خفض الفائدة الأمريكية هو أمر مؤكد، وأن السؤال المتبقي هو حجم الخفض. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 8.9 بالمئة خفضا بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الشهر الجاري في حين تشير التوقعات إلى أن الخفض بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل هو أمر مفروغ منه.

وارتفع اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1699 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم الخميس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير.

واستقر الدولار مقابل الين عند 147.43 ينا، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار الجملة باليابان 2.7 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي متسارعة عن الشهر السابق، مما يعني استمرار الضغوط التضخمية في رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.66095 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر أمس الأربعاء.

ووصل اليوان في التعاملات الخارجية إلى 7.1184 للدولار مرتفعا 0.03 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5936 دولار.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3525 دولار، دون تغيير حتى الآن خلال اليوم.