أسهم اليابان تغلق على استقرار وسط تفاؤل بشأن أرباح شركات

عوضت الأسهم اليابانية خسائرها المبكرة لتغلق مستقرة اليوم الجمعة، إذ دفعت نتائج أعمال شركات فاقت التوقعات المتعاملين إلى تجاهل قوة الين وضخ المزيد من رأس المال في الأسهم.

واستقر المؤشر نيكاي عند 37753.72 نقطة، بعد أن انخفض 0.73 بالمئة في وقت سابق من الجلسة متأثرا بمكاسب الين. وارتفع المؤشر 0.67 بالمئة خلال الأسبوع، محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وحول المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره، ليصعد 0.05 بالمئة إلى 2740.45 نقطة، ليسجل ارتفاعا بواقع 0.2 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية "أعادت السوق شراء الأسهم بفضل التفاؤل بتوقعات الشركات بعد سلسلة من الأرباح التي فاقت التوقعات".

وأضاف "إعلانات إعادة شراء الأسهم التي فاقت التوقعات إيجابية للغاية للسوق".

واستعاد المؤشر نيكاي مستوى 38 ألف نقطة، وهو مستوى مهم نفسيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مستفيدا من آمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين طوكيو وواشنطن بعد الخفض المؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

لكن منذ ذلك الحين، بدد السوق بعض مكاسبه، بسبب عدم الوضوح بشأن مفاوضات التجارة.

وبالنسبة لأسهم الشركات، أغلق سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال جروب على ارتفاع 0.88 بالمئة بعد الإعلان عن إعادة شراء أسهم بقيمة حوالي 250 مليار ين (1.72 مليار دولار).

وانخفض سهما شركتي سوميتومو ميتسوي فاينانشال وميزوهو فاينانشال 1.59 بالمئة و1.97 بالمئة على الترتيب، حتى مع تحقيق المجموعات المصرفية الثلاث أرباحا صافية سنوية قياسية في السنة المالية الماضية.

وقفز سهم شركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات 1.27 بالمئة بعد أن أعلنت أنها ستعيد شراء أسهم تصل قيمتها إلى 400 مليار ين.

ومن بين الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، هوى سهم طوكيو إلكترون 2.76 بالمئة وهبط سهم أدفانتست 1.89 بالمئة، وكان لهما أكبر تأثير سلبي على المؤشر نيكاي.