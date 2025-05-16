"باركليز" يستبعد الركود الاقتصادي في أمريكا بعد الهدنة التجارية

أكد بنك باركليز في مذكرة أنه لم يعد يتوقع سقوط الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود في وقت لاحق من العام، وعدل توقعاته للنمو بالرفع وذلك بفضل المؤشرات على تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال باركليز في المذكرة التي صدرت في وقت متأخر أمس الخميس إنه يتوقع الآن نمو الاقتصاد الأمريكي 0.5 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى سالب 0.3 بالمئة وإلى 1.5 بالمئة على الترتيب.

كما أدى انحسار الضبابية وتحسن المشهد الاقتصادي إلى رفع باركليز توقعاته للنمو في منطقة اليورو. ويتوقع البنك الآن نموا اقتصاديا ثابتا هذا العام، مقارنة بتوقعه انكماشا 0.2 بالمئة في السابق.

وأشار باركليز إلى أنه لا يزال يتوقع ركودا فنيا في منطقة اليورو في النصف الثاني من عام 2025، ولكن مع انكماش النمو بنسبة أقل من التوقعات السابقة.

وقال باركليز في المذكرة "بشكل عام، لا نزال متشائمين حيال توقعات النمو في منطقة اليورو لأن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة للغاية والمفاوضات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا تزال عند مستوى فني ولا توجد مؤشرات على إحراز تقدم".