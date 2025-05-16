اليابان تسعى لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن أسعار العملة

صرح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم الجمعة بأنه يسعى لاستكمال المحادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن قضايا تتعلق بالعملة.

وفي إشارة إلى الاجتماع الثنائي بين كاتو وبيسنت بواشنطن الشهر الماضي، قال وزير المالية الياباني في مؤتمر صحفي قبل اجتماع الحكومة اليابانية اليوم الجمعة: "نؤكد ضرورة أن يتم تحديد أسعار العملة من خلال السوق"، مضيفا أن "التقلبات الحادة يمكن أن تضر بالاقتصاد والاستقرار المالي".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كاتو قوله: "اتطلع إلى فرصة من أجل إجراء محادثات مرة أخرى مع بيسنت الأسبوع المقبل للتباحث بشأن هذه النقاط، إذا ما سنحت الظروف".

ويعتزم كاتو المشاركة في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في كندا الأسبوع المقبل، حيث يسعى لإجراء مزيد من المحادثات مع بيسنت.

وتأتي تصريحات وزير المالية الياباني، بعد تواتر تقارير أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تباحثا بشأن قضايا تتعلق بالعملة خلال المحادثات التجارية بينهما في وقت سابق هذا الشهر.