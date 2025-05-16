ارتفاع معدل البطالة في فرنسا إلى 7.4% مطلع 2025

ارتفع معدل البطالة في فرنسا مطلع العام الجاري، في مؤشر جديد إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حتى قبل اضطراب الأفاق الاقتصادية بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن معدل البطالة في فرنسا ارتفع إلى 4ر7% في الربع الأول من العام الجاري مقابل 3ر7% في الربع الأخير من العام الماضي، بالاتفاق مع متوسط تقديرات استطلاع قامت به وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت بلومبرغ أن عدد العاطلين عن العمل مازال أقل بفارق كبير عن ذروة عدد العاطلين التي تم تسجيله في فرنسا قبل عشر سنوات وبلغت نسبته أكثر من 10%.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا نموا بنسبة 1ر0% فقط خلال أول ثلاثة شهور من العام الجاري، وسط تراجع الاستثمارات وركود إنفاق المستهلكين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ذكر البنك المركزي الفرنسي أن الاقتصاد في طريقه لتسجيل نسبة نمو طفيفة في الربع الثاني من العام. وتوقع البنك في مارس أن ترتفع نسبة البطالة إلى 8ر7%، وأن تستمر هذه النسبة خلال عام 2026.