166 ألف وظيفة جديدة في كوريا الجنوبية خلال شهر

أظهرت بيانات أمس، أن كوريا الجنوبية أضافت نحو 170 ألف وظيفة خلال أغسطس الماضي، ولكن الانخفاضات في التوظيف ما زالت مستمرة في قطاعي الصناعة والبناء، وبين الشباب.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت أن عدد العاملين بلغ 28.97 مليون شخص الشهر الماضي، بارتفاع بواقع 166 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.

وتبرز إحصاءات الشهر الماضي استمرار ارتفاع التوظيف بعد انكماش وجيز خلال ديسمبر الماضي، عندما خسرت كوريا الجنوبية 52 ألف وظيفة.

وعلى الرغم من نمو الوظائف، فإن قطاعي الصناعة والبناء مازالا يعانيان من التباطؤ.

ففي قطاع الصناعة، الذي غالباً ما يعد العمود الفقري للاقتصاد الكوري الجنوبي، تم شطب 61 ألف وظيفة في أغسطس الماضي مقارنة بالعام الماضي.

كما شطب قطاع البناء 132 ألف وظيفة، ليستمر في خفض قواته العاملة للشهر الـ 16 على التوالي.

وارتفع التوظيف بين من يبلغون من العمر 60 عاماً وأكثر بواقع 401 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت الوظائف بين من هم في الثلاثينات من عمرهم بواقع 96 ألف وظيفة.

وعلى النقيض، شهدت الفئات العمرية الأصغر انخفاضات ملحوظة في التوظيف.

فقد تراجعت الوظائف بالنسبة لمن هم في العشرينات بواقع 195 ألف وظيفة، ولمن هم في الأربعينات بواقع 73 ألف وظيفة.