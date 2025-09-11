مبيعات إنديتكس المالكة لزارا الفصلية أقل من التوقعات

أعلنت شركة إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا، أمس، تسجيل مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثاني في وقت تواجه فيه الشركة صعوبات في التعامل مع حذر من المستهلكين في ظل أجواء وصفها المدير التنفيذي بأنها «بيئة سوق معقدة».

لكن في مؤشر مشجع، ارتفعت مبيعات الشركة في بداية الخريف من الأول من أغسطس وحتى 8 سبتمبر بنسبة 9% على أساس معدل بناءً على العملة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبما يشكل زيادة على وتيرة بنسبة 5.1% من النمو في النصف الأول.

وبلغت مبيعات الشركة الصافية في الربع الثاني المنتهي في 31 يوليو 10.08 مليارات يورو (11.81 مليار دولار)، وهو أقل من 10.26 مليار يورو التي توقعها المحللون وفقاً لتقديرات مجموعة بورصات لندن.

وعزت الشركة أيضاً التراجع لضعف الدولار. وقالت إن التغيرات في سعر صرف العملة ستؤثر سلباً على المبيعات بنسبة 4% في 2025، بما يزيد على ثلاثة بالمئة توقعتها سابقاً، إذ يعني ضعف الدولار أن المبيعات في الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق للشركة من حيث الإيرادات بعد إسبانيا، ستقل قيمتها الفعلية باليورو.

وفي بيان، وصف أوسكار جارثيا مارثيراس الرئيس التنفيذي لشركة إنديتكس أداء النصف الأول من العام بأنه «قوي»، مشيراً إلى أن الشركة حققت «مبيعات مرضية في بيئة سوق معقدة».